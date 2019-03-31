Патріарх Філарет проголосував на виборах (фото)



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Патріарх Філарет прийшов на голосування на виборчу дільницю у Києві Фото: Facebook Патріарх Філарет

Як відомо, у січні патріарх Філарет відкривав з’їзд ВО «Батьківщина», де благословив лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко

Патріарх Філарет проголосував на виборах президента України у неділю, 31 березня.

Про це повідомляється на сторінці патріарха Філарета у соцмережі Facebook, де опубліковані відповідні фото.

Як відомо, у січні патріарх Філарет відкривав з’їзд ВО «Батьківщина», де благословив лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яка стала кандидатом в президенти.

У свою чергу предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній був присутній на форумі, де висувався Петро Порошенко.

В інтерв’ю «Главкому» патріарх Філарет розповів: «Вони попросили нас помолитися і благословити їхні з’їзди. Я благословив з’їзд Юлії Тимошенко, митрополит Епіфаній – з’їзд Петра Порошенка. Хтось інший благословляв інших. Тобто ми підтримуємо всі політичні партії, які підтримують українську державу. А ті партії, які не підтримують українську державу, а хочуть служити Росії, ми не підтримуємо».

У січні патріарх Філарет відсвяткував своє 90-річчя.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.