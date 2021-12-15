Понад пів сотні сіл на Львівщині залишились без електрики

Два села знеструмлені на Київщині

Найбільше від стихії страждає Львівська область

Станом на ранок 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як і раніше, найбільше від стихії страждає Львівська область, де без електрики залишилися 54 населених пункти. Ще два села знеструмлені на Київщині.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, додають рятувальники.

Додамо, що на 15 грудня синоптики обіцяють похолодання, дощі та мокрий сніг. У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.