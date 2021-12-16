Україну накриє циклон Matteo: прогноз погоди на 16 грудня

В Україні відчутно похолодає

Погода в Україні у четвер, 16 грудня, в більшості регіонів буде дощова, в Карпатах йтиме сніг. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних, східних, місцями північних та центральних областях туман, на заході країни на дорогах ожеледиця. Вітер західний (у південних і східних областях – північний), 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°.

У Києві 16 грудня вночі буде сухо, вдень місцями йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що сьогодні територію України перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo.

«Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії, сьогодні перетинатиме територію України. Тому в західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. У Карпатах – сніг. Південну частину утримає від опадів антициклон з милим ім'ям Yascha, тільки вночі в Одеській області пройде дощ. На сході сьогодні переважно без опадів, хіба що Харківську область може торкнутися осадками атмосферний фронт», – написала синоптик.

Синоптик додала, що надалі волога погода буде домінувати, поступово дощі поступатимуться місцем снігу. А з вівторка, 21 грудня, в Україні відчутно похолодає, прийдуть морози.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.