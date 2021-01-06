«Зима лютує»: на Закарпатті розцвіла сакура (фото)
Цвіт сакури у Мукачеві
Фото: Ігор Гуледза, Facebook
Закарпатський гід показав фото сакури, яка зацвіла у січні
У місті Мукачево Закарпатської області посеред зими зацвіла сакура.
Про це розповів гід області Ігор Гуледза на своїй сторінці у Facebook.
«4 січня 2021 року у Мукачеві «лютує» зима. Вибачте, але це вже традиція показувати цвітіння цього скаженого дерева», – написав він.
Нагадаємо, в середу, 6 січня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У Закарпатській області очікуються короткочасні дощі і до + 7.
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