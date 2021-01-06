«Зима лютує»: на Закарпатті розцвіла сакура (фото)

Закарпатський гід показав фото сакури, яка зацвіла у січні

У місті Мукачево Закарпатської області посеред зими зацвіла сакура.

Про це розповів гід області Ігор Гуледза на своїй сторінці у Facebook.

«4 січня 2021 року у Мукачеві «лютує» зима. Вибачте, але це вже традиція показувати цвітіння цього скаженого дерева», – написав він.

Нагадаємо, в середу, 6 січня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У Закарпатській області очікуються короткочасні дощі і до + 7.