Дострокові парламентські вибори можуть дуже дорого коштувати Україні – Яценюк



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Арсеній Яценюкв стверджує, що зараз основна відповідальність – президента, уряду, парламенту і його фракції - не допустити політичної, економічної, фінансової кризи

Восени може розпочатися активна розкачка політичної ситуації в Україні для проведення дострокових парламентських виборів, - політик

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк стверджує, що дострокові парламентські вибори при втраті керованості країною можуть дуже дорого коштувати Україні. Про це політик сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

«Я не відношуся до фан-клубу президента Зеленського, так само як і президент Зеленський теж не член мого фан-клубу. Але в 2020 році, з огляду на ті виклики і проблеми, які є в України: економічні, політичні, безпекові, військові, - дострокові парламентські вибори можуть дуже дорого коштувати для країни», - запевняє Яценюк.

На думку Яценюка, восени може розпочатися активна розкачка політичної ситуації в Україні для проведення дострокових парламентських виборів.

«Якщо призначений уряд не впорається зі своєю роботою, вже восени у випадку падіння уряду почнеться активна розкачка політичної ситуації з метою проведення дострокових парламентських виборів», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».

Тому, за словами Яценюка, «зараз основна відповідальність – президента, уряду, парламенту і його фракції - відновити керованість в державі і не допустити політичної, економічної, фінансової кризи і безпекової катастрофи».

Нагадаємо, Яценюк заявив, що не вів жодних перемовин про ймовірність можливість очолити уряд чи Нацбанк.