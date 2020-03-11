  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Дострокові парламентські вибори можуть дуже дорого коштувати Україні – Яценюк

    • Розсилка
    Арсеній Яценюкв стверджує, що зараз основна відповідальність &ndash; президента, уряду, парламенту і його фракції - не допустити політичної, економічної, фінансової кризи - Дострокові парламентські вибори можуть дуже дорого коштувати Україні – Яценюк
    Арсеній Яценюкв стверджує, що зараз основна відповідальність – президента, уряду, парламенту і його фракції - не допустити політичної, економічної, фінансової кризи

    Восени може розпочатися активна розкачка політичної ситуації в Україні для проведення дострокових парламентських виборів, - політик

    Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк стверджує, що дострокові парламентські вибори при втраті керованості країною можуть дуже дорого коштувати Україні. Про це політик сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

    «Я не відношуся до фан-клубу президента Зеленського, так само як і президент Зеленський теж не член мого фан-клубу. Але в 2020 році, з огляду на ті виклики і проблеми, які є в України: економічні, політичні, безпекові, військові, - дострокові парламентські вибори можуть дуже дорого коштувати для країни», - запевняє Яценюк.

    На думку Яценюка, восени може розпочатися активна розкачка політичної ситуації в Україні для проведення дострокових парламентських виборів.

    «Якщо призначений уряд не впорається зі своєю роботою, вже восени у випадку падіння уряду почнеться активна розкачка політичної ситуації з метою проведення дострокових парламентських виборів», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».

    Тому, за словами Яценюка, «зараз основна відповідальність – президента, уряду, парламенту і його фракції - відновити керованість в державі і не допустити політичної, економічної, фінансової кризи і безпекової катастрофи».

    Нагадаємо, Яценюк заявив, що не вів жодних перемовин про ймовірність можливість очолити уряд чи Нацбанк.

    Кабмін Арсеній Яценюк вибори Народний фронт партії військові президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ