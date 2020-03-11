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    Суспільство

    Не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити уряд чи Нацбанк

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    Арсеній Яценюк вважає, що посаду голови Нацбанку не повинен займати політик - Не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити уряд чи Нацбанк
    Арсеній Яценюк вважає, що посаду голови Нацбанку не повинен займати політик

    Прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції, - Яценюк

    Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прокоментував можливість очолити уряд замість Олексія Гончарука або очолити Нацбанк. 

    «Я не вів жодних перемовин ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського», - заявив він в інтерв'ю Радіо НВ.

    Голова політради партії «Народний фронт» зазначив, що прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції. «Оскільки партія «Слуга народу» має монобільшість у парламенті, то це означає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений політичним рішенням президента та парламенту, хоча він і не політична фігура», - наголосив Яценюк.

    Щодо можливості очолити Національний банк, то Яценюк заявив, що цю посаду не повинен займати політик.

    «Мені ця пропозиція, очолити Національний банк, надходила ще три роки тому. Я від неї відмовився і публічно, і непублічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру повинен очолювати не політик. … І цього разу так само — ні з ким перемовин не вів і вести не збираюсь», — заявив він, зазначивши, що, коли він очолював Нацбанк у 2004 році, то ще не був політиком.

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року прессекретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявляла, що він не веде переговорів про входження до нового уряду.

    Арсеній Яценюк Національний банк Народний фронт партії партія Слуга народу уряд Денис Шмигаль
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