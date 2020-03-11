Не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити уряд чи Нацбанк



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Арсеній Яценюк вважає, що посаду голови Нацбанку не повинен займати політик

Прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції, - Яценюк

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прокоментував можливість очолити уряд замість Олексія Гончарука або очолити Нацбанк.

«Я не вів жодних перемовин ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського», - заявив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Голова політради партії «Народний фронт» зазначив, що прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції. «Оскільки партія «Слуга народу» має монобільшість у парламенті, то це означає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений політичним рішенням президента та парламенту, хоча він і не політична фігура», - наголосив Яценюк.

Щодо можливості очолити Національний банк, то Яценюк заявив, що цю посаду не повинен займати політик.

«Мені ця пропозиція, очолити Національний банк, надходила ще три роки тому. Я від неї відмовився і публічно, і непублічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру повинен очолювати не політик. … І цього разу так само — ні з ким перемовин не вів і вести не збираюсь», — заявив він, зазначивши, що, коли він очолював Нацбанк у 2004 році, то ще не був політиком.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року прессекретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявляла, що він не веде переговорів про входження до нового уряду.