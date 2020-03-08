Російська істерика - ознака страху, - Яценюк про атаку пропутінських ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсеній Яценюк спростував інформацію, опубліковану в матеріалі, нібито він «пропонує свої послуги Зе-команді і зондує можливість призначення на посаду голови НБУ»

«Путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. «Страна» та інші ресурси проросійської пропаганди – частина потворного монстра, який шість років намагається влізти назад у свідомість українців», - написав у своєму Facebook прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні вночі відомий проросійським спрямуванням ресурс «Страна.юа», а за ним і безліч проросійських інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та експертів поширили про нього «статтю з переліком добірної геббельсівської брехні»: «Але ця брехня не просто про мене і проти мене. Це про те, що путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. Дискредитувати Україну і українське. Сіяти зневіру у власну державу. Не довіряти і боятися».

Україна боролася проти агресії, а Росія через інформаційну війну намагалася позбавити сенсу цю боротьбу, наголосив Яценюк: «Після Революції Гідності ми прагнули збудувати свою сильну державу, а рупори «русского міра» переконували нас у тому, що нас як нації ніколи не було і не буде».

«Тому будь-який вияв національного відродження буде викликати реакції російської кисельовщини, а найменше намагання зупинити сповзання України у лапи Росії – вереск і бризкання слиною найманих інформаційних кілерів», - наголосив він.

Лідер НФ підкреслив, що добре відчув це на собі: «Варто було мені погодитися на участь в ефірах загальнонаціональних каналів, як негайно з’явилися брехливі публікації проти мене від таких «стран».

Їхня істерика – ознака страху».

Він нагадав, що 2014 року уряд, який він очолював, не дозволив Росії «захопити Україну економічно, енергетично, збройно»: «Не дав це зробити тоді. І робитиму все, щоб не дозволити зараз. Не дозволю брехати про себе».

Арсеній Яценюк спростував інформацію, опубліковану в матеріалі, нібито він «пропонує свої послуги Зе-команді і зондує можливість призначення на посаду голови НБУ»: «Відповідь: брехня!»

Він спростував і тезу, що «восени намагався пробитись в уряд».

Брехнею він назвав і намагання перекласти відповідальність на його уряд за початок війни: «Саме Путін напав на суверенну незалежну країну, прислав свої танки, бойовиків і кадрових убивць, анексував Крим і розгорнув війну на Сході України».

Щодо тези «Страни» про нібито відповідальність прем’єр-міністра за падіння курсу гривні, він підкреслив, що гривня і економіка впали через війну і розграбовану попереднім урядом казну. Натомість його уряд зупинив падіння економіки, зумовлене правлінням Януковича та війною: «Ми уникли дефолту. І з мінус 16% ВВП витягли розвиток економіки до плюсових показників вже у першому кварталі 2016 року. Але також варто знати, що за курс національної валюти несе відповідальність незалежний орган – Національний банк України», - наголосив Арсеній Яценюк.

На закиди пропагандистів про начебто «заморожування зарплат і пенсій», він відповів: «Незважаючи на розграбований Януковичем бюджет і розв’язану Росією війну, яка вимагала термінового збільшення видатків на армію, уряд платив пенсії і зарплати, а уже у 2015 році підвищив мінімальну заробітну плату, зарплати для бюджетників та всі соціальні виплати. Так само в надскладних умовах ми удвічі знизили єдиний соціальний внесок, щоб роботодавці підняли офіційну зарплату своїм робітникам. Тому на ці закиди російських пропагандистів моя відповідь: брехня».

Яценюк спростував і слова «Страни» щодо «непосильних комунальних тарифів»: «Ми вигнали з енергетичних ринків спонсорів таких «ресурсів», пережили енергетичну кризу, забезпечили енергетичну незалежність. Уряд захистив українців соціальною нормою на газ та субсидіями, які дозволили українським родинам без потрясінь пройти опалювальні сезони. Соціальна норма становила 3600 гривень, і субсидії отримувала половина країни».

Лідер НФ підкреслив, що згадані в матеріалі так звані корупційні скандали були частиною боротьби проти його уряду: «Саме такі «страни» поширювали брехню про міфічний «перший мільярд», вілли на Маямі, мій виїзд до Аргентини. Потім на цих же ресурсах публікувалися зізнання колишнього депутата Онищенка, який витратив 30 мільйонів доларів для дискредитації мене особисто».

«Член нашої політичної команди Микола Мартиненко вперше в історії сам склав депутатський мандат, відкриваючи слідству можливість дослідити всі обставини політично вмотивованих звинувачень проти нього. Закиди про корупційність – брехня і ще раз брехня», - наголосив політик.

«Ці так звані ЗМІ є насправді пособниками окупантів, диверсійним загоном орди, яка веде війну проти нашої країни. Їхня мета – знищити Україну зсередини. Бо вона для них чужа», - наголосив він.

Арсеній Яценюк звернувся до українців: «Таку брехню вони розповсюджують про нашу країну, нашу історію, нашу боротьбу за Незалежність. Кожен з вас є їхньою ціллю. Їхня мета – підірвати вашу віру. В себе і в усіх нас. Не вірте. Не піддавайтесь. Правда завжди сильніша».