Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Жінка підкреслила, що про нагородження загиблого чоловіка дізналася з соцмереж

Дружина загиблого на фронті режисера монтажу Віктора Ониська, кінокураторка Ольга Бірзул відмовляється від ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, яким нагородили її чоловіка. Про це вона заявила у коментарі «Суспільне Культура».

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Культурна менеджерка зазначила, що прийняла рішення з декількох причин. На її думку, кінематографісти, які добровільно стали на захист країни, не мають бути в одному списку з тими, хто залишився в тилу – вона вважає це неповагою до загиблих військових і тих, хто досі воює у війську.

Бірзул додала, що більшість з кінематографістів не може повернутися до роботи, оскільки не має права на демобілізацію. Вона також підкреслила, що серед нагороджених немає дієвих професіоналів, які з початком повномасштабного вторгнення презентують Україну на міжнародних кінофестивалях.

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Кінокураторка заявила, що у списку нагороджених, на її думку, є лише лояльні до діяльності Держкіно, яке до того ж не зробило комунікацію зі свої сторони. Ольга Бірзул повідомила, що дізналася про нагородження із соціальних мереж.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив українських діячів кіно, серед них загиблі на війні та учасники бойових дій. Перелік діячів кіно, які були ушановані державною нагородою, здивував українців. Поруч з іменами полеглих на фронті акторів та режисерів, а також військовослужбовцями опинилися й чоловіки, які не мають безпосереднього стосунку до боротьби з окупантами.

Найбільше суперечностей щодо отримання почесної відзнаки виникло довкола Ногіна – продюсера стрічок «Сусідка», «Свінгери» та «Свінгери 2». Дружина полеглого режисера монтажу Віктора Ониська, який загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Соледара, Ольга Бірзул написала обурливий допис щодо нагород від президента.

Після пояснення дружини полеглого режисера про неетичність подання полеглих кіноробів поруч з цивільними, їй відповіли, що остаточний перелік визначає Офіс президента.