Що відрізняє нас від ворога? Залужний потужно привітав українців із 1 вересня

Валерій Залужний: «Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських школярів та вчителів із початком навчального року відеороликом за участі українських військових.

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У відео наголошується на необхідності навчання, опановування нових мов та знань.

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«Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі - будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни», – йдеться у дописі.