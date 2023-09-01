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Що відрізняє нас від ворога? Залужний потужно привітав українців із 1 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що відрізняє нас від ворога? Залужний потужно привітав українців із 1 вересня
Залужний привітав українців із 1 вересня
фото скріншот відео

Валерій Залужний: «Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення»  

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських школярів та вчителів із початком навчального року відеороликом за участі українських військових.

У відео наголошується на необхідності навчання, опановування нових мов та знань.

«Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі - будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни», – йдеться у дописі.

Читайте також: День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Теги: школа культура навчання школярі Валерій Залужний фронт

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