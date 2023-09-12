Кіномитці, які загинули на фронті та... продюсер «Свінгерів»: мережу збурив список нагороджених високими відзнаками

Поруч з іменами полеглих акторів та режисерів, а також військовослужбовцями опинилися й чоловіки, які не мають безпосереднього стосунку до боротьби з окупантами, зокрема й Ногін

Найбільше суперечностей щодо отримання почесного ордена виникло довкола Ногіна – продюсера стрічок «Сусідка», «Свінгери» та «Свінгери 2»

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських діячів кіно, серед них загиблі на війні та учасники бойових дій. Про це йдеться в Указі президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Українського кіно» за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю від 8 серпня 2023 року, повідомляє Держкіно.

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Перелік діячів кіно, які були ушановані державною нагородою, здивував українців. Поруч з іменами полеглих на фронті акторів та режисерів, а також військовослужбовцями опинилися й чоловіки, які не мають безпосереднього стосунку до боротьби з окупантами. Унаслідок цього дружина одного з полеглих захисників звернулася до Андрія Ногіна (продюсера стрічок «Сусідка», «Свінгери» та «Свінгери 2»), якого також відзначив Зеленський. «Главком» детально розібрав список кінематографістів, яких нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.

Режисер Бобало-Яремчук Олег Михайлович (посмертно)

Олег Бобало-Яремчук народився у Львові. Жив у столиці. Режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепроєктів. Автор художньо-документального чотирисерійного фільму про Україну «Серце Всесвіту». У 2021 році вийшов його фільм «Українське кіно: Становлення».

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З початком повномасштабного вторгнення режисер не роздумуючи пішов воювати та захищати рідну країну від окупаційних військ. Загинув 20 грудня 2022 року у боях під Бахмутом. Захиснику було 44 роки.

Був одружений з акторкою Анною Яремчук.

Актор та каскадер Бондарев Денис Сергійович (посмертно)

Денис Бондарев був високопрофесійним каскадером, постановником трюків, актором (брав участь у зйомках понад ста фільмів), а також викладав у ВНЗ. До слова, чоловік був каскадером у пригодницько-історичному фільмі «Довбуш» режисера Олеся Саніна, який вийшов у прокат 24 серпня цього року.

Актор та каскадер родом із Полтави. Практично від самого початку повномасштабного вторгнення росіян він перебував на лінії вогню, у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади тримав оборону в районі міста Гуляйполе Запорізької області. 38-річний солдат Денис Бондарев загинув 21 травня 2022 року.

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Актор Девізоров Максим Володимирович

З перших днів великої війни Максим Девізоров залишив театральну сцену та знімальні майданчики й вступив до сил ТрО ЗСУ. Тепер він боронить Батьківщину від загарбників.

27-річний актор, відомий за стрічками «Мирний-21» та «Перші ластівки», служить у Збройних Силах України, на передовій.

Актор Кравчук Володимир Вікторович

Народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи».

Спершу актор записався у тероборону, нині 38-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

Режисер Онисько Віктор Петрович (посмертно)

Режисер монтажу Віктор Онисько працював над українськими фільмами та серіалами, зокрема над стрічками «Захар Беркут», «Сторожова застава», «Кава з кардамоном» та «Віддана».

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Чоловік прийшов до військкомату 4 березня 2022 року і мав зібраний наплічник. Він воював на Херсонщині, потім на Донбасі на Бахмутському напрямку. 40-річний режисер загинув у грудні 2022 року під час виконання важкого бойового завдання.

Актор Попенко Геннадій Миколайович

Український актор театру, телебачення та кіно, шоумен та телеведучий народився у Полтаві. Разом з дружиною, її батьками та двома доньками він півтора місяця просидів у підвалі родинної хати в Іванкові під Києвом.

У червні минулого року 44-річний актор вступив до лав ЗСУ. Та попри службу, він не припиняє волонтерити. Ще до повномасштабного вторгнення він їздив у прифронтові зони, допомагав військовим разом з Притулою.

Чоловік ще студентом почав працювати на телебаченні. Був зіркою програми «Підйом», де працював разом з Сергієм Притулою, Ольгою Фреймут та Олександром Педаном.

Попенко вів різноманітні шоу, а також знімався у серіалах та грав у театрах. Останні декілька років Попенко був ведучим програми «Загублений світ» на телеканалі «2+2».

Актор Світличний Євген Володимирович (посмертно)

Євген Світличний воював у складі батальйону«Вовки Да Вінчі» імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Був чемпіоном України з фрифайту, майстром спорту. Крім цього, актор зіграв у фільмі Сенцова «Носоріг».

Світличний загинув 19 липня цього року у важкому стрілецькому бою під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Йому було 29 років.

Постановник Суворов Олександр Миколайович (посмертно)

Постановник піротехнічних трюків Олександр Суворов загинув у боях за Україну минулого року. У послужному списку Олександра Суворова – робота у багатьох сучасних українських фільмах: історичній драмі «Поводир», детективі «Нюхач», козацькому трилері «Максим Оса», військовій трагедії «Плів».

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У минулому він працював й у фільмах та серіалах країни-окупанта «9 рота», «Залюднений острів», серіалах «Диверсант», «Мажор». Олександр Суворов також створював спецефекти у голлівудському бойовику «Солдати удачі» з Шоном Біном.

Постановник загинув у боях за Україну у травні минулого року.

Актор Хільський Олексій Юрійович (посмертно)

17 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув 35-річний український актор, військовий Олексій Хільський. Він брав участь у наступі на Херсонщині, боронив Бахмут і Соледар. У боях за Україну чоловік двічі отримував поранення, але, попри це, через деякий час, повертався на передову.

Олексій із Дніпропетровщини у театрі «Віримо!» пройшов шлях від актора-початківця до майстра сцени, й там зустрів свою майбутню дружину – акторку Надію Петренко. З 2019 року подружжя переїхало до Києва, де актор, зокрема, працював у Дитячому музично-драматичному театрі «Віват».

Олексій Хільський знявся в серіалах «Поганий хороший коп», «Лікар Ковальчук», «На твоєму боці», «Квочка», «Кріпосна», «Місце під сонцем» та інших.

Художник-декоратор Чорний Володимир Анатолійович (посмертно)

Володимир Чорний із Кіровограда працював художником-декоратором для українського фільму «Памфір». 47-річний чоловік був добровольцем і загинув у бою 9 травня цього року.

Режисер Маламуж Олег Анатолійович

Український режисер анімаційних фільмів народився на Дніпропетровщині. У Києві він потрапив на роботу на філію французької студії Borisfen Animation, частиною якої був десять років. Крім того, Олег займався рекламними роликами.

45-річний Маламуж став відомим завдяки стрічкам «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» та «Мавка. Лісова пісня».

«Мавка. Лісова пісня» – український ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» від анімаційної студії Animagrad. Режисери – Олександра Рубан та Олег Маламуж. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило «Мавку» одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією. Український повнометражний анімаційний фільм став найкасовішим в історії українського кінопрокату.

Продюсер Ногін Андрій Миколайович

Найбільше суперечностей щодо отримання почесної відзнаки виникло довкола Ногіна – продюсера стрічок «Сусідка», «Свінгери» та «Свінгери 2».

Дружина полеглого режисера монтажу Віктора Ониська, який загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Соледара, Ольга Бірзул написала обурливий допис щодо нагород від президента. Жінка десять років працювала програмеркою фестивалю документального кіно Docudays UA. З 2019 по 2021 рік очолювала відділ кіно Українського інституту, займаючись промоцією української кіноіндустрії за кордоном.

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«Серед імен загиблих кіноробів-добровольців побачила, що орден отримав пан Ногін. Відкриті джерела говорять нам, що він як продюсер дотичний до таких шедеврів українського кіно як «Сусідка» та «Свінгери». Чесно кажучи, я взагалі вважаю, що пан Ногін та його колеги з Держкіно заслужили, як мінімум, вищий ступінь ордену «За заслуги» за свої професійні подвиги під час війни», – написала Бірзул.

Ольга Бірзул із чоловіком Віктором Ониськом та їхньою донькою фото з відкритих джерел

Після пояснення дружини полеглого режисера про неетичність подання полеглих кіноробів поруч з цивільними, їй відповіли, що остаточний перелік визначає Офіс президента.

«Андрію я пропоную самостійно відповісти, чому він згодився на орден і не поцікавився, у якій категорії його нагороджують.Чому до нагород і відзнак не висунуті режисери і режисерки, які з 2022 року представляють Україну на міжнародних кінофестивалях, але є критичними до діяльності Держкіно, чіткої відповіді мені не надали. Висновки робіть самі», – наголосила Бірзул.

На скандал відреагував і сам Ногін, проте відмовився прояснити ситуацію. «Я не буду коментувати державну політику нагород, вдячний Президенту, що наші зусилля у волонтерстві не залишилися без уваги, публічна підтримка тут є важливою. Але хочу наголосити, що ні хто і ніщо не може бути порівняним із внеском наших Героїв, які стали на захист Батьківщини та віддали за неї життя. Всі маємо пам’ятати, що вдячні Героям та їхнім рідним і близьким. І будь-які спекуляції на тему пошани до полеглих Героїв за межами добра і зла для всіх без виключення», – написав кінодіяч.

Андрій Ногін – генеральний продюсер кінокомпанії F Films та продюсерського центру Final Cut Media. Протягом понад 18 років він є продюсером телепроєкту «Світське життя з Катериною Осадчею».

фото: Andriy Nogin / Facebook

Зауважимо, комедія «Свінгери» стала однією із перших українських кінофраншиз та увійшла до рейтингу найкасовіших фільмів України. Мелодрама отримала змішані відгуки від українських кінокритиків. Більшість різко розкритикували фільм, відзначивши низький рівень акторської гри, несмішні жарти та нелогічний сценарій.

«Свінгери» – копродукційна українсько-латвійська комедійна мелодрама 2018 року. Стрічка є українською кіноадаптацією латвійського фільму 2016 року і розповідає про любовний трикутник між жінкою і двома чоловіками. У головних ролях Даша Астаф'єва, Олексій Вертинський, Любомир Валівоць.

Також варто зазначити, що Ногін активно займається волонтерством та допомагає військовим, про що звітує у соцмережах.

Крім того, орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено також продюсерку Ірину Костюк. Також було присвячене почесне звання «Заслужений артист України» актору Дмитру Лінартовичу, який зараз перебуває на фронті; а почесне звання «Заслуженої діячки мистецтв України» режисерці Марині Вроді, яка нещодавно отримала головну нагороду на кінофестивалі в Локарно за стрічку «Степне».