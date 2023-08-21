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21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто будувати плани на далеке майбутнє

21 серпня відзначається Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму, День без косметики і макіяжу та День поета. Віряни вшановують пам'ять єпископа Мирона Критського.

Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

21 серпня – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Дата вшанування була затверджена в 2017 році Генеральною Асамблеєю ООН. Сьогодні згадують усіх людей, які постраждали від тероризму, чиє життя було змінене або перерване терористами. Терористичні акти, ким би вони не здійснювались та чим не були вмотивовані, не можуть бути виправдані та є дуже тяжкими злочинами. 

У цей день світова спільнота висловлює співчуття жертвам тероризму та їхнім сім’ям, усім людям, які побували у пеклі трагічних подій. У цей день згадують кожну людину, яка загинула від рук терористів. Тероризм є великою проблемою сучасності. Дуже часто жертв терористів забувають, ігноруючи їхні права. А для людей, постраждалих від терористичних дій, це часто має дуже тяжкі наслідки. Допомогти таким людям пережити травму та повернутися до нормального життя може лише довготривала підтримка, яка складається з заходів фізичної, психологічної, фінансової та соціальної реабілітації.

День без косметики і макіяжу

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

21 серпня в усьому світі відзначають День без косметики та макіяжу (No Makeup Day). До святкувань щороку приєднується все більше представниць прекрасної статі, які заявляють, що вони прекрасні своєю природною красою. Вони закликають інших жінок приєднуватись до святкувань, любити себе у будь-якому вигляді та виходити у світ без макіяжу.

День поета

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Засноване свято було у 1994 році Вільямом Сихгартом – британським філантропом, підприємцем та видавцем. У цей день відбувається церемонія нагородження поетів. Вручають такі нагороди один раз на рік. 

Заснування свята Вільям пояснив тим, що є багато гарних, але невизнаних поетів. А він хоче, щоб цих талановитих людей знали усі, щоб вони не соромились читати свої твори вголос. Щоб їхні вірші читали люди, прямуючи на роботу, відпочиваючи, навчаючись, їдучи у громадському транспорті. Святкуванням він спонукає поетів продемонструвати свої здібності.

День поета присвячується багатовіковій історії поезії та людям, причетним до цього прекрасного виду творчості. У цей день кожен, хто хоч раз намагався писати вірші, може знову спробувати себе на поетичних теренах. Кращий спосіб святкування – це зібрати усі свої вірші та віднести їх у будь-яке аматорське видавництво. Можливо, через роки вас визнають та будуть вважати великим поетом. 

Яке сьогодні релігійне свято

21 серпня в церковному календарі відзначається день пам’яті єпископа Мирона Критського. За церковними переказами він буде дуже доброю людиною, з ім'ям якої пов'язано чимало дивовижних легенд. До єпископства Мирон був простим хліборобом. Якось він побачив, що до його комори дібралися злодії і складають в мішки все його майно. Він не став їм заважати, а ще й допоміг. Злодії присоромилися від такої доброти і повернулися до чесного життя. Саме ця подія і стала першим чудом Мирона Критського.

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Що не можна робити в цей день

  • Не варто будувати плани на далеке майбутнє.
  • Заборонено мити в будинку підлогу, тому що разом з тим можна вимити добробут.
  • Не можна займатися домашніми клопотами.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: яка погода 21 серпня, таким буде січень;
  • Вранці роса і сильний туман – погода вдень буде хорошою;
  • Вранці паморозь – наступного року буде великий урожай;
  • В лісі вродило багато ягід – зима буде холодною;
  • На горобині листя вже червоне – чекайте на морозну зиму;
  • Негода буде затяжною і протримається до самого Бабиного літа.

Пам’ятні події 21 серпня

  • 1415 рік – португальці завойовують Сеуту;
  • 1627 рік – у Києві випускають перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди;
  • 1652 рік – син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдавського господаря Василя Лупула;
  • 1653 рік – військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;
  • 1911 рік – з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку знайшли лише через два роки в Королівстві Італія;
  • 1914 рік – засновують футбольний клуб «Васко да Гама»;
  • 1914 рік – Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;
  • 1919 рік – 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільняє від червоних Житомир;
  • 1932 рік – у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;
  • 1944 рік – у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;
  • 1968 рік – країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни»;
  • 1996 рік – засновують відзнаку Президента України — орден «За мужність»;
  • 1996 рік – на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів;
  • 2005 рік – Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переносить осідок до Києва;
  • 2011 рік – у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки;
  • 2013 рік – у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосовують хімічну зброю проти опозиції (по житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута завдають ракетного удару з використанням зарину, за різними даними гине від 350 до 1700 осіб).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Теги: політ орден свято табір майно словник Любомир Гузар урожай Житомир Італія тероризм Париж свята погода

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