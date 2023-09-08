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Культурні діячі Ізраїлю протестують проти угоди про спільне кіновиробництво з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Культурні діячі Ізраїлю протестують проти угоди про спільне кіновиробництво з РФ
Росія та Ізраїль підписали міждержавну угоду про співробітництво у сфері спільного кіновиробництва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Культурні діячі Ізраїлю підписали відкритий лист проти укладеної міжурядової угоди про співпрацю Росії та Ізраїлю у сфері кіновиробництва

В Ізраїлі десятки діячів культури, працівники кіно та телебачення підписали відкритий лист проти укладеної міжурядової угоди про співпрацю Росії та Ізраїлю у сфері кіновиробництва. Про це повідомляє ізраїльське видання Вести.

Угоду, що підписав посол Ізраїлю у РФ Олександр Бен Цві, відомі режисери і сценаристи назвали «ганебною».

«Ми не співпрацюватимемо з авторитарною країною», – йдеться у листі.

Увечері 6 вересня російське посольство в Ізраїлі та міністр культури Росії Ольга Любімова опублікували інформацію про підписання міжурядової угоди про співпрацю у сфері кіно. Воно передбачає спільні кінопроекти, співпрацю у прокаті фільмів та взаємну участь у міжнародних кінофестивалях. У МЗС Ізраїлю підтвердили, що такий документ справді було підписано.

Підписання відкритого листа протесту було ініційоване письменником та сценаристом Іланом Шейнфельдом.

«Президент Росії Володимир Путін та представники його режиму роками пригнічують свободу творчості та свободу слова, а також права людини та громадянські свободи в Росії. Понад рік Росія атакує та жахливим чином руйнує Україну, знищує її громадян, викрадає дітей та завдає удару за ударом», – йдеться у листі. У ньому також висловлюється солідарність з українськими кінематографістами.

Текст підписали режисери Еран Колінін та Гай Натів (лауреат премії «Оскар» за кінострічку «Шкіра», режисер фільму «Голда»), голова Форуму працівників кіно та телебачення в Ізраїлі Ліор Елефант та інші лише понад 50 діячів кіноіндустрії.

Нагадаємо, Росія та Ізраїль підписали міждержавну угоду про співробітництво у сфері спільного кіновиробництва.

Нагадаємо, іноземні кінокомпанії відмовилися від прокату нових фільмів в Росії через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Російський ринок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony і Paramount. У 2022 р. збори впали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) відносно попереднього року.

25 серпня 2023 р. мінкульт повідомив, що російська кіноіндустрія нібито адаптувалася до роботи в умовах санкцій: на російські фільми припадає 72% збору кінопрокату. З початку 2023 р. кінозбори на 4% перевищили показники аналогічного періоду 2021 р.

Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив міністерству оборони підготувати разом із документалістам фільми про вторгнення в Україну.

До слова, у квітні 2022 року російські кінотеатри показали крадені копії світових новинок.

Також Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показувала її в кінотеатрах.

Теги: Ізраїль росія кіно протест культура

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