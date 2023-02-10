Ще одне місто частково без електропостачання

Можуть бути збої і в роботі водопостачання

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що частина обласного центру залишилась без електропостачання.

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«В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Також можуть бути збої і в роботі водопостачання.

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Деталі обіцяють повідомити згодом.

До цього про проблеми з електропостачанням повідомляла Харківщина.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

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Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.