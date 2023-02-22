У Києві затопило вулицю. Автомобілі стоять у воді (відео)
На столичних Позняках стався прорив труби
Сьогодні, 22 лютого, у Києві через прорив труби затопило вулицю Драгоманова 17. Кадри із затопленою дорогою з'явились у місцевих Телеграм-каналах.
На відео можна побачити, як вода тече по всій дорозі і бере у полон припарковані автомобілі.
Як повідомили у «Київводоканалі», на місце події направили ремонтні бригади. Фахівці мають обстежити ділянку та перекрити витік води.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.
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