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У Києві затопило вулицю. Автомобілі стоять у воді (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві затопило вулицю. Автомобілі стоять у воді (відео)

На столичних Позняках стався прорив труби

Сьогодні, 22 лютого, у Києві через прорив труби затопило вулицю Драгоманова 17. Кадри із затопленою дорогою з'явились у місцевих Телеграм-каналах.

На відео можна побачити, як вода тече по всій дорозі і бере у полон припарковані автомобілі.

Як повідомили у «Київводоканалі», на місце події направили ремонтні бригади. Фахівці мають обстежити ділянку та перекрити витік води.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.

 

Теги: ЖКГ Київ ремонт

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