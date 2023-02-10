Внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали енергетики

Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

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«Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі. У вересні – лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, троє загинули», – додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

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На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.