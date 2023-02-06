У двох областях тривають аварійні відключення електроенергії

Аварійні відключення застосовуються в Одеській та Київській областях

Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК «Укренерго», в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області.

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Зазначається, що внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак Росії на енергосистему України пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. Крім того, відновлені об’єкти та резервні схеми живлення мають знижену надійність. Наслідки російських атак відчутні не тільки під час влучань, а й, на жаль, через деякий час після цього.

«До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення», – додав оператор.

Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів. У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.