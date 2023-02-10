Російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях

Найскладніша ситуація у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях

Під час повітряно тривоги зафіксовано влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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«Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – йдеться в повідомленні.

Проте, завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

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Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.