Патріарх Варфоломій передав благословення українцям



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Вселенський Патріарх благословив український народ

Бородянський передав патріарху Варфоломію вітання від президента Володимира Зеленського з нагоди 80-річчя

Вселенський Патріарх Варфоломій подякував українській делегації, яка прибула в Стамбул з нагоди його 80-річного ювілею, та передав своє благословення для українців.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Для мене велика честь і велика радість отримати привітання від президента України, прем'єр-міністра України і Верховної Ради України, яка уособлює весь Український народ. Пам’ятаю той час, коли ми готувалися до надання Томосу Україні, пам’ятаю звернення Верховної Ради, всіх депутатів, особисто до мене про допомогу у наданні автокефалії. Мені приємно, що і тепер Верховна Рада працює на благо Української церкви… Через вас, всіх присутніх тут, хочу передати своє вітання і благословення всьому Українському народові», — сказав Варфоломій.

Частина зустрічі пройшла без преси.

«Говорили про утворення української незалежної церкви, надання українській церкві Томосу про те, що мрії мільйонів українських вірян реалізувалися, коли Українська церква стала канонічною церквою. Говорили про мир в Україні, єднання, сердечність українців», - повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, Патріарх Варфоломій був дуже радий бачити та приймати українську делегацію.

«Він сказав, що Україна у нього в серці, сказав, що хай Господь оберігає Україну й українців. Дуже тепла, світла й емоційно позитивна зустріч. І служба в церкві також дуже світла. Я не розумів жодного слова, але вона проникала у серце, хоч я і не віруюча людина», - поділився враженнями міністр.

Нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України.