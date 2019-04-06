Експерт назвав прізвище майбутнього політичного наставника Зеленського. І це не Коломойський



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Аваков, може допомогти сформувати до виборів у парламенті ситуативну більшість «під Зеленського», - політолог

Аваков вже називав коміка, що вийшов у другий тур виборів, «порядною людиною з іншого світу»

Політолог Володимир Фесенко прогнозує: якщо у другому турі виборів президентом оберуть Володимира Зеленського, то його політичним наставником буде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «Якщо завтра Зеленський».

Зазначається, що Аваков вже назвав Зеленського «порядною людиною з іншого світу».

Політолог нагадав, що в серіалі «Слуга народу» у президента Голобородька, якого грає теперішній кандидат у президенти Володимир Зеленський, є наставник, який вчить його тонкощам політики та з ким і як розмовляти.

Фесенко вважає, що саме такий наставник, як Аваков, може допомогти сформувати до виборів у парламенті ситуативну більшість «під Зеленського», що допоможе новому президенту реалізувати «ряд законодавчих ініціатив та кадрових призначень».

Зокрема, політолог вважає, що Зеленський зможе домовитися з Радою щодо зміни генерального прокурора.

«Якщо проявити певну гнучкість у кадрових питаннях, то домовитись з Радою Зеленський зможе. Адже буде багато зацікавлених здихатись Луценка і замінити його на відносно нейтральну фігуру», - йдеться у статті.

Врешті – решт, Зеленському до осені треба продемонструвати хоча б символічні кроки, що він намагається провести зміни.

«Щоправда йому знадобиться певний адаптаційний період, коли доведеться зрозуміти, як це працює і що з цим робити. І на цей період будуть два стабілізатори – прем’єр Гройсман та Аваков, який буде одночасно модератором Зеленського», - стверджує Фесенко.

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