  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб

    • Розсилка
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб

    Українська політика - невичерпне джерело для креативу та гумору

    Ймовірні дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка, а також процес здачі ними медичних аналізів, викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Жартівники в інтернет створили десятки фотожаб, в яких окрім самих кандидатів також згадали і про Юлію Тимошенко, і про олігарха Ігоря Коломойського та співаків Олега Винника та Святослава Вакарчука .

    Читайте також

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб
    Як в мережі відреагували на історію з дебатами на стадіоні та аналізами. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

    Раніше президент Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. 

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

    3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Читайте також
    Петро Порошенко Юлія Тимошенко Ігор Коломойський вибори Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Олег Винник стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ