У Зеленського стверджують, що в його крові наркотиків не знайшли графіка



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Володимир Зеленський здав аналізи у приватній клініці Eurolab, яку контролюють росіяни

Аналізи у Зеленського брав актор з серіалу «Свати»

У кандидата в президенти Володимира Зеленського лікарі не знайшли в крові наркотичні речовини.

Про це повідомляє Команда Зеленського у Facebook.

«У досліджуваній пробі периферичної крові наркотичні речовини не виявлено. Підтверджено повторним дослідженням», - йдеться у медичному висновку.

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

У той же час кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що більш ґрунтовні результати будуть через дві години.

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