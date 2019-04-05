У Eurolab розповіли, звідки виник аналіз Зеленського на наркотики «заднім числом»



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський здає аналізи на алкоголь і наркотики, 5 квітня 2019

«Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2», - заявили у Eurolab

Документ із датою збору біоматеріалів кандидата у президенти Володимира Зеленського виник внаслідок «помилки співробітника, який хвилювався». Про це повідомили у медичному центрі Eurolab та вибачилися, пост опубліковано на сторінці організації в Facebook.

«Приносимо Вам свої вибачення за невірно вказану дату реєстрації матеріалу. Після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника», - зазначили у Eurolab.

Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня.

Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні - лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що ґрунтовніші результати будуть через дві години.

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