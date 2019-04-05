Другий аналіз показав відсутність алкоголю і наркотиків в крові Порошенка



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Тільки аналіз волосся може показати результат за останні півроку життя кандидатів в президенти

Результати другого етапу дослідження аналізів чинного глави держави і кандидата у президента Петра Порошенка показали відсутність в організмі алкоголю чи інших психоактивних речовин. Про це розповів головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» Володимир Ярий.

Протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин.

«У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні «Олімпійський», жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній», - сказав Ярий в ефірі телеканалу «Прямий».

Він нагадав, що зразки волосся разом з волосяним фолікулом діючого президента будуть направлені в лабораторію і орієнтовно за два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.

Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.

Нагадаємо, експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі президента Петра Порошенка. Другий аналіз мав проводитись за допомогою масселективного газового хроматографа.

Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу. До того ж, як сказав сам Зеленський, він здавав тільки кров.

Джерело: Українська правда