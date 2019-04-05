Другий аналіз показав відсутність алкоголю і наркотиків в крові Порошенка
-
Розсилка
Тільки аналіз волосся може показати результат за останні півроку життя кандидатів в президенти
Результати другого етапу дослідження аналізів чинного глави держави і кандидата у президента Петра Порошенка показали відсутність в організмі алкоголю чи інших психоактивних речовин. Про це розповів головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» Володимир Ярий.
Протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин.
«У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні «Олімпійський», жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній», - сказав Ярий в ефірі телеканалу «Прямий».
Він нагадав, що зразки волосся разом з волосяним фолікулом діючого президента будуть направлені в лабораторію і орієнтовно за два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.
Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.
Нагадаємо, експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі президента Петра Порошенка. Другий аналіз мав проводитись за допомогою масселективного газового хроматографа.
Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу. До того ж, як сказав сам Зеленський, він здавав тільки кров.
Джерело: Українська правда