Митрополит Епіфаній перебуває з візитом у США



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Митрополит Епіфаній у Нью-Йорку

Предстоятель ПЦУ обговорив з українськими дипломатами актуальні виклики для Української Церкви

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув до Сполучених Штатів Америки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційні заходи в США розпочав із зустрічі з Володимиром Єльченком, постійним представником України при ООН, і Олексієм Голубовим, генеральним консулом України в Нью-Йорку. Українські дипломати привітали Православну церкву України з рішенням Собору ієрархів Елладської Церкви про визнання нашої автокефалії і початком євхаристійного єднання між двома Церквами», - розповів митрополит.

За словами предстоятеля ПЦУ, він обговорив з українськими дипломатами актуальні виклики для Української Церкви, зокрема спроби втручання Росії в процес її становлення.

Митрополит зазначив, що представники української дипломатії пообіцяли надавати всебічне сприяння ініціативам Православної церкви України на міжнародному рівні.

У рамках свого візиту в Нью-Йорк Епіфаній з делегацією відвідали меморіальний комплекс і музей, присвячений жертвам трагедії 11 вересня 2001 року, серед яких було і 12 українців.

Митрополит також оглянув будівництво храму Святого Миколая Американської архієпископії Вселенського патріархату, який знаходиться на території Всесвітнього торгового центру на Манхеттені.

Нагадаємо, минулого тижня, 12 жовтня позачергової Собор ієрархів Елладської православної церкви визнав автокефалію Православної церкви України. Грецька церква стала першою православною церквою, яка визнала ПЦУ.