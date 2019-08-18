Експерти вже опізнали частину загиблих в одеському отелі



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Завідувач відділом бюро судмедекспертизи Борис Яворський підозрює, що розслідування трагедії може розвалитись

Розтин дев'яти тіл, знайдених після пожежі в готелі «Токіо Стар», завершено, частина загиблих вже опізнані.

Про це у Facebook повідомив завідувач відділом Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський.

За його словами, зібрані в ході розтинів зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях.

«Щиро вдячний колегам – лікарям, медреєстраторам і медичним сестрам відділу експертизи трупів та відділення молекулярно-генетичних експертиз – за готовність прийти на допомогу, попри вихідний день і неробочий час, а також за оперативну і якісно зроблену роботу», – написав Яворський.

Експерт побоюється, що розслідування трагедії може забуксувати, а звинувачувати в цьому будуть фахівців судмедекспертизи. «Не сумніваюся, що, коли розслідування в цій справі, як і у всіх подібних справах у цій країні, забуксує і розсиплеться, звинуватять в цьому, звичайно ж, саме нас, експертів. З інтересом буду чекати цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони, зазвичай, не повторюються і завжди вигадують щось новеньке», – вважає Яворський.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали.

Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.