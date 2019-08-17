В Одесі з готелю, де сталася пожежа, вилучили всю документацію



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Також був вилучений сервер з відеоархівом

Правоохоронці вилучили всю документацію і сервер з відеоархівом з готелі «Токіо Стар« в Одесі, в якій вночі сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех Facebook.

За його словами, зараз проводяться слідчі дії з власником готелю.

«Опитуються свідки події, для вивчення офісу готелю вилучено всю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю і представниками фірми, яка встановлювала в готелі протипожежну сигналізацію», - повідомив Бех.

В даний час тривають заходи щодо з'ясування причини пожежі та встановлення осіб загиблих.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.