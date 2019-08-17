Пожежа в Одесі: голова ОДА просить міграційну службу перевірити постояльців



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Позачергове засідання обласної комісії щодо масштабної пожежі, яка сталася в готелі «Токіо-Стар»

Шаталова просить перевірити законність перебування іноземців на території України

В. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова доручила головному управлінню Державної міграційної служби в області здійснити ідентифікацію іноземних громадян, які перебували в готелі «Токіо Стар« під час пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Як повідомляється, вона просить перевірити законність перебування іноземців на території України.

Шаталова наголосила на важливості приєднати до розслідування причин трагедії Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області та Головне управління Держпраці в Одеській області з метою ідентифікувати нелегальних працівників готелю.

Представництву МЗС України в Одеській області надано доручення сприяти в інформуванні відповідних іноземних представників із чиїми громадянами сталася надзвичайна подія, поінформувати родини постраждалих іноземних громадян. Головному управлінню ДМС України в Одеській області доручено провести ідентифікацію іноземних громадян, перевірити законність їх перебування на території України, організувати взаємодію з представництвом МЗС України в Одеській області щодо сприяння документування та повернення іноземних громадян до країн громадянства.

Готується проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо створення робочої групи з вивчення діяльності об’єктів по наданню послуг туристично-готельного бізнесу на території області із залученням правоохоронних органів, ГУ ДСНС України в Одеській області, ГУ ДФС України в Одеській області, ГУ Держпраці в Одеській області, ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, АТ ЕК «Енергопостачальна компанія», «Одесаобленерго», ТОВ «Інфокс», філія «Інфоксводоканал», АТ «Одесагаз».

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.