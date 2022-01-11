Експосол Чалий розповів про посланців «руської весни» в Харкові

Чалий: «Місто могло б дуже легко позбутися меншовартості і, нарешті, заговорити українською»

Колишній посол України с США Валерій Чалий з дружиною відвідав Харків і поділився своїми враженнями від міста. Дипломат був приємно вражений загальною атмосферою Харкова. За словами Чалого, у російськомовному, на перший погляд, місті усі з ним переходили на українську.

«З'їздили з дружиною Людмила Мазука до Харкова. Після досить довгої перерви. Враження – позитивні. Треба віддати належне: досить чисто в центрі; основні дороги міста, мушу визнати, кращі, ніж в Києві; люди привітні, дуже багато молоді і не тільки студентів. Місто, на перший погляд – російськомовне, але не було не єдиного випадку, коли би після нашого звернення українською не відповіли на пристойній або, навіть, чудовій українській мові (таке враження, що для великої кількості мешканців українська є основною в побутовому спілкуванні)», – написав Чалий у Facebook.

Дипломат зазначив, що ніяких проросійських настроїв у місті не відчувається. «Впевнений, що місто, де великий прошарок середнього класу та освічених громадян, де шанують українських козаків – є пам'ятники Сірку, Харьку; збудований чудовий пам'ятник Тарасу Шевченку та цілих два пам'ятники Григорію Сковороді (а ще й пам'ятний знак) могло б дуже легко позбутися меншовартості і, нарешті, заговорити українською. В одному я точно тепер впевнений: ні кремлівським найманцям, ні якимось посланцям «руської весні» в Харкові вже точно робити немає чого, особливо після Донецька та Луганська», – вважає Чалий.

Наприкінці свого посту експосол, порадив усім відвідати Харків, а містянам побажав процвітання. «Загалом, Харків – прекрасне українське місто, яке неодмінно треба відвідувати – і влітку, і взимку. Принагідно побажаю харків'янам і харків'янкам успіхів, злагоди і процвітання!», – написав Чалий.

Нагадаємо, у Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола.

Раніше у Харкові привезли до спального району бетонні блоки, нарекли їх незвичним туристичним об’єктом та «українським Стоунхенджем». При цьому на інсталяцію витратили майже півтора мільйона гривень.

До слова, 10 січня у Харкові правоохоронці перевіряли інформацію про замінування 11 торгових центрів і супермаркетів.