Ярославський розказав, як стати мільйонером

«Я не читаю книжок «Як стати мільйонером». Краще їм просто стати, а для цього потрібно більше працювати», – Ярославський

Український бізнесмен із першої десятки Forbes Ukraine Олександр Ярославський не читає книжок у дусі «Як стати мільйонером», а віддає перевагу творам класичної літератури та спілкуванню з людьми, у яких є чого навчитися. Про це він поділився у бесіді з ведучими каналу на YouTube Football Hub журналістами Ігорем Цигаником та Олександрою Лободою.

«Я не читаю книжок «Як стати мільйонером». Краще їм просто стати, а для цього потрібно більше працювати», – сказав власник групи DCH. «Звичайно, я читаю книжки, але це не книжки «Як стати мільйонером». Я намагаюся спілкуватися з розумними людьми й брати від них найкраще. Завжди прислухаюся до думки тих, у кого можна чогось повчитися», – продовжив Ярославський, один із найвідоміших в Україні та світі українських бізнесменів, серед партнерів якого є представники династії Ротшильдів і міжнародні фінансові інститути.

«На мене справила велике враження трилогія Драйзера «Фінансист», «Титан» і «Стоїк». А взагалі люблю О'Генрі, Чехова, Толстого…», – сказав бізнесмен у відповідь на запитання про те, які книжки змінили його погляди на життя.

Раніше в інтерв'ю для Forbes Ukraine Ярославський на запитання про свої настільні книжки назвав безсмертні твори сатириків Ільфа й Петрова «12 стільців» і «Золоте теля», зазначивши: «Тільки книжки не на столі, а в пам'яті». В іншому інтерв'ю він також згадував серед значущих для себе книжок «Атлант розправив плечі» Айн Ренд.