Масові «мінування» у Харкові: поліція перевіряє торгові центри і супермаркети
Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території
У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 11 торгових центрів і супермаркетів. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
«Поліція перевіряє інформацію про замінування одинадцяти об'єктів у Харкові – торгових центрів та супермаркетів», – йдеться у повідомленні.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території.
Нагадаємо, 8 січня в Києві повідомили про замінування всіх торгових центрів.
Також вчора у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.
«Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.
Нагадаємо, 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.