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    Масові «мінування» у Харкові: поліція перевіряє торгові центри і супермаркети

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    У Харкові замінували торгові центри і супермаркети - Масові «мінування» у Харкові: поліція перевіряє торгові центри і супермаркети
    У Харкові замінували торгові центри і супермаркети
    фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

    Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території

    У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 11 торгових центрів і супермаркетів. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    «Поліція перевіряє інформацію про замінування одинадцяти об'єктів у Харкові – торгових центрів та супермаркетів», – йдеться у повідомленні.

    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території.

    Нагадаємо, 8 січня в Києві повідомили про замінування всіх торгових центрів.

    Також вчора у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    «Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.

    Нагадаємо, 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.

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    Теги: СБУ замінування поліція
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    Масові «мінування» у Харкові: поліція перевіряє торгові центри і супермаркети