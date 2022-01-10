Масові «мінування» у Харкові: поліція перевіряє торгові центри і супермаркети

У Харкові замінували торгові центри і супермаркети

Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 11 торгових центрів і супермаркетів. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

«Поліція перевіряє інформацію про замінування одинадцяти об'єктів у Харкові – торгових центрів та супермаркетів», – йдеться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Фахівці проводять огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, 8 січня в Києві повідомили про замінування всіх торгових центрів.

Також вчора у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

«Така інформація є, вона надійшла на коллцентр СБУ, наразі перевіряється ще. Приблизно десяти ТРЦ замінували», – сказали у відомстві.

Нагадаємо, 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру «Глобус», розташованого на майдані Незалежності.

Читайте також: