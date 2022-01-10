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    Студент привіз у Харків малярію

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    Малярія &ndash; це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами - Студент привіз у Харків малярію
    Малярія – це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами
    фото: The Guardian

    Малярію завіз в Україну студент з Конго

    У Харкові зареєстрували перший у 2022 році випадок малярії. Її завіз студент з Конго, який прибув на навчання. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

    Зазначається, що при проходженні медичного огляду у громадянина Конго виявили збудники малярії. Його направили в міську клінічну лікарню для дообстеження і лікування.

    Відзначимо, малярія – це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

    Хвороба найбільш поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії та Океанії. Для запобігання захворювання людям, які виїжджають в такі країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику.

    Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

    • під час подорожі чи протягом одного-трьох років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;
    • лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

    Нагадаємо, влітку минулого року у Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії. Того ж року у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

    Також ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей.

    Теги: Харків здоров'я медицина Африка хвороби
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    Студент привіз у Харків малярію