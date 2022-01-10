Студент привіз у Харків малярію

Малярія – це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами

Малярію завіз в Україну студент з Конго

У Харкові зареєстрували перший у 2022 році випадок малярії. Її завіз студент з Конго, який прибув на навчання. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що при проходженні медичного огляду у громадянина Конго виявили збудники малярії. Його направили в міську клінічну лікарню для дообстеження і лікування.

Відзначимо, малярія – це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

Хвороба найбільш поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії та Океанії. Для запобігання захворювання людям, які виїжджають в такі країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику.

Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі чи протягом одного-трьох років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Нагадаємо, влітку минулого року у Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії. Того ж року у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

Також ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей.