Письменник Шендерович втік із Росії через справу про наклеп на «кухаря Путіна»
Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що «вирішив перечекати зовні»
30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру «фізосіб, які виконують функції ЗМІ – іноземних агентів», однак свій від’їзд він пов’язує не з отриманням цього статусу, а з кримінальною справою про наклеп на «кухаря Путіна» Євгена Пригожина.
«Я завжди приходив за повістками на допити і в суди. Почасти з цікавості, частково з довіри до долі і віри, набутої в дитинстві – в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно і було з часів першого переслідування за програму «Ляльки», транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини «нульових» – до мільйонного штрафу часів «підкорення Криму» та нових автозаків… Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою «кремлівського кухаря» Пригожина, я, мабуть, утримаюся, і саме зі здорового глузду», – написав Шендерович.
Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що «вирішив перечекати зовні».
Пригожин, який уже виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації у «Еха Москви» і Шендеровича (з радіостанції стягнуто мільйон рублів, із сатирика – сто тисяч), вирішив продовжити боротьбу, скориставшись кримінальною статтею про наклеп.
Суд у Петербурзі вже визнав такими, що не відповідають дійсності твердження Шендеровича про те, що Пригожин спонсорує «ПВК Вагнера» і «є вбивцею», тепер же юристи Пригожина хочуть притягнути Шендеровича до кримінальної відповідальності за виголошення цих фраз.
Як повідомлялося раніше, петербурзький бізнесмен і «кухар Путіна» Євген Пригожин подав позов «про захист честі й гідності» до керівника регіональної мережі штабів опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова.
До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального
Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна і творцем так званої «фабрики тролів», яка займається поширенням шкідливого політичного і економічного впливу по всьому світу на замовлення російських спецслужб.
Крім того, з ним пов’язують приватну військову компанію Вагнера, найманці якої воювали на Донбасі, у Сирії та Африці.
Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети.