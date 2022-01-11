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    Письменник Шендерович втік із Росії через справу про наклеп на «кухаря Путіна»

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    Письменник Віктор Шендерович вирішив поїхати з Росії - Письменник Шендерович втік із Росії через справу про наклеп на «кухаря Путіна»
    Письменник Віктор Шендерович вирішив поїхати з Росії
    фото: Віктор Шендерович / Facebook

    Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що «вирішив перечекати зовні»

    Російський письменник, сатирик, драматург Віктор Шендерович оголосив про своє рішення виїхати з Росії, зважаючи на «перспективу позбавлення волі». Про це Шендерович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру «фізосіб, які виконують функції ЗМІ – іноземних агентів», однак свій від’їзд він пов’язує не з отриманням цього статусу, а з кримінальною справою про наклеп на «кухаря Путіна» Євгена Пригожина.

    «Я завжди приходив за повістками на допити і в суди. Почасти з цікавості, частково з довіри до долі і віри, набутої в дитинстві – в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно і було з часів першого переслідування за програму «Ляльки», транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини «нульових» – до мільйонного штрафу часів «підкорення Криму» та нових автозаків… Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою «кремлівського кухаря» Пригожина, я, мабуть, утримаюся, і саме зі здорового глузду», – написав Шендерович.

    Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що «вирішив перечекати зовні».

    Пригожин, який уже виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації у «Еха Москви» і Шендеровича (з радіостанції стягнуто мільйон рублів, із сатирика – сто тисяч), вирішив продовжити боротьбу, скориставшись кримінальною статтею про наклеп.

    Суд у Петербурзі вже визнав такими, що не відповідають дійсності твердження Шендеровича про те, що Пригожин спонсорує «ПВК Вагнера» і «є вбивцею», тепер же юристи Пригожина хочуть притягнути Шендеровича до кримінальної відповідальності за виголошення цих фраз.

    Як повідомлялося раніше, петербурзький бізнесмен і «кухар Путіна» Євген Пригожин подав позов «про захист честі й гідності» до керівника регіональної мережі штабів опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова.

    До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального

    Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна і творцем так званої «фабрики тролів», яка займається поширенням шкідливого політичного і економічного впливу по всьому світу на замовлення російських спецслужб.

    Крім того, з ним пов’язують приватну військову компанію Вагнера, найманці якої воювали на Донбасі, у Сирії та Африці.

    Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети.

    Теги: Росія Facebook письменник ПВК Вагнера
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    Письменник Шендерович втік із Росії через справу про наклеп на «кухаря Путіна»