Шкільний тренер у США запобіг стрілянині за допомогою обіймів (відео)



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У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися Скріншот з відео

Тренер обіймами роззброїв стрілка

В одній зі шкіл Портленда (штат Орегон) тренер з футболу та легкої атлетики Кіанон Лоу запобіг стрілянині, роззброївши студента за допомогою обіймів.

Відеозапис інциденту, який стався ще в травні, опублікував телеканал ABC News 19 жовтня.

На записі видно, як молода людина зі зброєю в руках намагається зайти в одну з аудиторій. Лоу обіймає його, і виводить з класу, міцно притискаючи до себе. Через деякий час студент добровільно роззброюється і обіймає тренера у відповідь.

Пізніше в школу прибули правоохоронці й затримали юнака.

У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) 19 октября 2019 г.

«Це був дуже емоційний момент і для нього, і для мене. Тоді я відчував до нього жаль. Дуже часто, особливо коли ви молоді, ви не розумієте, що робите, поки все не закінчиться», - розповів Лоу.

В результаті 19-річний студент уникнув реального терміну покарання. Він визнав себе винним в зберіганні вогнепальної зброї і отримав три роки умовно.

До слова, нещодавно у Філадельфії (штат Пенсільванія) невідомий відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й 14-річний підліток.