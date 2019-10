Шкільний тренер у США запобіг стрілянині за допомогою обіймів (відео)

Тренер обіймами роззброїв стрілка

В одній зі шкіл Портленда (штат Орегон) тренер з футболу та легкої атлетики Кіанон Лоу запобіг стрілянині, роззброївши студента за допомогою обіймів.

Відеозапис інциденту, який стався ще в травні, опублікував телеканал ABC News 19 жовтня.

На записі видно, як молода людина зі зброєю в руках намагається зайти в одну з аудиторій. Лоу обіймає його, і виводить з класу, міцно притискаючи до себе. Через деякий час студент добровільно роззброюється і обіймає тренера у відповідь.

Пізніше в школу прибули правоохоронці й затримали юнака.

У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися.

