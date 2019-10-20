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    У світі

    Шкільний тренер у США запобіг стрілянині за допомогою обіймів (відео)

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    <p>У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися</p> - Шкільний тренер у США запобіг стрілянині за допомогою обіймів (відео)

    У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися

    Скріншот з відео

    Тренер обіймами роззброїв стрілка

    В одній зі шкіл Портленда (штат Орегон) тренер з футболу та легкої атлетики Кіанон Лоу запобіг стрілянині, роззброївши студента за допомогою обіймів.

    Відеозапис інциденту, який стався ще в травні, опублікував телеканал ABC News 19 жовтня.

    На записі видно, як молода людина зі зброєю в руках намагається зайти в одну з аудиторій. Лоу обіймає його, і виводить з класу, міцно притискаючи до себе. Через деякий час студент добровільно роззброюється і обіймає тренера у відповідь.

    Пізніше в школу прибули правоохоронці й затримали юнака.

    У поліції зазначили, що поведінка тренера продемонструвала кращий сценарій з того, що могло статися.

    «Це був дуже емоційний момент і для нього, і для мене. Тоді я відчував до нього жаль. Дуже часто, особливо коли ви молоді, ви не розумієте, що робите, поки все не закінчиться», - розповів Лоу.

    В результаті 19-річний студент уникнув реального терміну покарання. Він визнав себе винним в зберіганні вогнепальної зброї і отримав три роки умовно.

    До слова, нещодавно у Філадельфії (штат Пенсільванія) невідомий відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й 14-річний підліток.

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