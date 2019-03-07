Facebook розкриє замовників політреклами напередодні виборів



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«У середині березня ми запустимо інструменти для того, аби зробити політичну рекламу на Facebook прозорішою», – повідомив у листі Щєгєнни.

Від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу, - представник Facebook

У середині березня компанія Facebook запровадить верифікацію замовників політичної реклами й публічно розмістить базу даних української політагітації. Про це повідомив керівник корпоративних комунікацій Facebook у Центральній і Східній Європі Ян Щєгєнни, пише громадський рух Чесно.

«У середині березня ми запустимо інструменти для того, аби зробити політичну рекламу (для України – ред.) на Facebook прозорішою», – повідомив у листі Щєгєнни.

Зокрема, від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу.

Дані будуть зберігатися протягом семи років у публічній бібліотеці.

«Там міститиметься інформація про те, як реклама поширювалася, наприклад діапазон витрат, показників, а також демографія про тих, хто бачив рекламу, їхній вік, стать і локацію», – написав Щєгєнни.

Щєгєнни написав, що нещодавно у компанії видалили низку облікових записів і сторінок у Facebook та Instagram, що виникли в Росії й діяли в Україні та залучалися до «неавтентичної поведінки».

Він додав, що Facebook співпрацює в Україні з Центральною виборчою комісією, фактчекерами, дослідниками та громадськими активістами.

Щєгєнни запевнив, що корпорація глобально блокує й видаляє фіктивні облікові записи та обмежує розповсюдження неправдивої інформації.

У «Чесно» відзначають, що у соцмережі рекламуються політики всіх рівнів – «Від Петра Порошенка з Юлією Тимошенко до мажоритарників й місцевих політиків», які не пояснюють походження реклами, замовників чи видатків на неї.

«У прес-службі Адміністрації президента взагалі не знають, хто веде й за які гроші рекламує Facebook-сторінку гаранта Конституції. А прес-секретар Порошенка на запитання про це відмовчується вже кілька місяців поспіль», - стверджують в громадському русі.

Також не звітують про видатки на Facebook-рекламу партії, що часто приховують їх за витратами на медіа-моніторинг і PR-агенції.

Нагадаємо, у лютому Facebook тимчасово поширив на Україну заборону купувати виборчу рекламу з-за кордону.

Восени 2017 року, через скандал із втручанням РФ у президентські вибори США у 2016 році, Facebook замислився про зміну підходу до політичної реклами до виборів.

Після цього соціальна мережа Facebook створила спеціальний відділ для боротьби з втручанням у вибори, метою якого є запобігання поширенню неправдивої інформації.

У жовтні 2018 року Facebook відкрила вакансію менеджера з публічної політики для України.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.