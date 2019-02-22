У світі фіксують проблеми з доступом у Facebook
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Розсилка
В Україні про проблеми з доступом у Facebook нічого не повідомляється
Близько 16:30 за київським часом користувачі зі Сполучених Штатів та Північної Африки почали повідомляти про безліч проблем, пов'язаних з доступом до Facebook. При цьому більшість заявляла, що вони взагалі не могли зайти на сайт, повідомляє downdetector.com.
В Україні про проблеми з доступом у Facebook нічого не повідомляється.
Розчаровані користувачі Facebook говорять, що в деяких випадках вони бачать тільки порожній екран, в той час як інші повідомляють, що їхня стрічка застигла на старих повідомленнях і не оновлюється.
Звіти про проблеми почали надходити о 16:28 на декількох сайтах, які відстежують збої, включаючи DownDetector. До 16:45 вже зареєстровано сотні проблем, і їхня кількість продовжує зростати.
Проблеми з доступом в Facebook спостерігаються в усьому світі. Найбільше постраждали схід і південний схід США, Бельгія, Нідерланди, Чехія, великі міста в Бразилії і Чилі і північ Африки.
49% користувачів повідомили, що спостерігають «повне відключення» від соцмережі. У третини людей виникають проблеми при вході в систему. 15% повідомляють про проблеми з переглядом і обміном фотографіями.
Нагадаємо, Facebook та федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій Німеччини (BSI) розроблятимуть стратегії, що дозволять уникнути втручань у перебіг виборів.