Філарет подав судовий позов проти архієпископа УПЦ Євстратія Зорі



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Архієпископ Євстратій та почесний патріарх УПЦ Філарет

Патріарх Філарет судиться з архієпископом Євстратієм Зорею про «захист честі та гідності»

Почесний патріарх Філарет звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності до члена синоду Української православної церкви архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорі).

Про це йдеться Зоря повідомив у Facebook.

«З анцелярії митрополії мені передали, що прийшов лист з Шевченківського суду. Патріарх Філарет (Денисенко М. А.) судиться з архієпископом Євстратієм (Зорею В.В.) про «захист честі та гідності», - повідомив він.

Архієпископ зазначив, що раніше з цього ж приводу з ним судилися чоловічий монастир при Києво-Печерській лаврі та ТОВ «Союз православних журналістів».

«До речі, монастир МП і Товариство з обмеженою відповідальністю суди програли», - додав архієрей.

Нагадаємо, що Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.