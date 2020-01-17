Гончарук прийшов до Ради



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Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставу Фото: Ян Доброносов

Наразі у парламенті розпочалася «Година запитань до уряду»

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук сьогодні, 17 січня, прийшов на вранішнє засідання Верховної Ради на годину запитань до уряду.

Наразі у парламенті закінчилася «Година запитань до уряду». На питання депутатів відповідав очільник МЗС Вадим Пристайко.

Гончарук заявив, що уряд продовжуватиме працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент Володимир Зеленський не прийме рішення про його відставку.

До відома, згідно із ст. 15 Закону «Про Кабінет Міністрів України» прем’єрміністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єрміністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 січня, прем’єрміністр Олексій Гончарук подав у відставку.

«Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб позбутися будь-яких сумнівів у нашій повазі та довірі до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент», - написав Гончарук у Facebook.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Станом на 17 січня youtube-канал, на якому з'явилися відеозаписи з нібито розмовою топ-чиновників, був видалений користувачем.