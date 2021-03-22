Реформа Конституційного суду: Венеційська комісія опублікувала нові висновки

Комісія вітає рішення президента Володимира Зеленського відкликати його законопроєкт №4288

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) оприлюднила нові висновки щодо законопроєктів про конституційну процедуру та Конституційний Суд України. Загалом там вітають суттєві покращення у законодавстві, але й вказали на недоліки у проєктах закону.

Свою оцінку законопроєктів Венеційська комісія опублікувала 22 березня.

Зокрема у висновках документу вказано, що комісія вітає рішення президента Володимира Зеленського відкликати його законопроєкт №4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Цим проєктом пропонували звільнити всіх суддів КСУ, які 27 жовтня 2020 року скасували відповідальність за брехню у декларації. Окрім того, законопроєкт мав повернути редакції закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ.

Також Венеційська комісія вітає розгляд законопроєкту №4533 «Про конституційну довіру», який, як зазначають, містить багато поліпшень та «враховує багато рекомендацій, висловлених ВК у попередніх висновках».

Зокрема комісія привітала нововведення у сфері конституційних скарг, публічності та відкритості конституційного провадження, формування колегій, розподілу справ, доступу до матеріалів справи та дисциплінарної відповідальності суддів.

Водночас законопроєкт все ж має деякі недоліки. Наприклад, не містить положень про нову систему конкурсного обрання суддів за участі міжнародних експертів, як раніше рекомендувала комісія.

«Хоча нема потреби включати цю систему призначень у законопроєкт №4355, варто видалити зміну до ст. 11 Закону «про Конституційний Суд», а поточні вакансії в КСУ заповнити лише після вдосконалення системи призначень», ㅡ йдеться у висновках Венеційської Комісії.

Окрім того, комісія рекомендувала:

передавати на розгляд Верховного Суду конституційну скаргу, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, лише за запитами президента або парламенту;

передати Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) повноваження відкривати дисциплінарні провадження (у межах його компетенції);

запровадити такі види санкцій для суддів, як попередження, догани, зменшення зарплати за дисциплінарні проступки. Невиконання дисциплінарних стягнень протягом шести місяців не повинно автоматично призводити до закінчення дисциплінарного провадження;

суд повинен мати можливість переглядати своє власне рішення у випадку, якщо один із його суддів, що проголосував за це рішення, буде засуджений за хабар у зв'язку з ухваленням цього рішення.

Нагадаємо, Венеційська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

Зазначимо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеційської комісії щодо Конституційного суду.

Також Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.