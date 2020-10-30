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    Думки вголос

    У суддів Конституційного суду залишилося лише два вибори

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    У суддів Конституційного суду залишилося лише два вибори

    Якщо складно зробити вибір, то можна у Януковича проконсультуватися

    Мовою оригіналу

    У судей Конституционного суда теперь есть два выбора.

    Можно поступить дальновидно и сознавая всю глубину тупика, в который себя загнали, уйти в отставку самостоятельно. Тщательно пережевывая текст своего феерического решения.

    А можно продолжить демонстрировать скудоумие, сопротивляться последствиям своего юридического рукоблудия и ждать когда их насильно отправят на свалку голосованием Верховной рады.

    Мы поддержим и тот, и тот вариант. Тут судьям важно правильно выбрать момент. А то на свалке можно оказаться фигурально, единогласными решением разъярённых протестующих. Если сложно принять решение, можно проконсультироваться у старших братьев - Виктора Януковича и его товарищей, они знают об этом все.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

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    суд Конституційний суд
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