У суддів Конституційного суду залишилося лише два вибори

Якщо складно зробити вибір, то можна у Януковича проконсультуватися

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У судей Конституционного суда теперь есть два выбора.

Можно поступить дальновидно и сознавая всю глубину тупика, в который себя загнали, уйти в отставку самостоятельно. Тщательно пережевывая текст своего феерического решения.

А можно продолжить демонстрировать скудоумие, сопротивляться последствиям своего юридического рукоблудия и ждать когда их насильно отправят на свалку голосованием Верховной рады.

Мы поддержим и тот, и тот вариант. Тут судьям важно правильно выбрать момент. А то на свалке можно оказаться фигурально, единогласными решением разъярённых протестующих. Если сложно принять решение, можно проконсультироваться у старших братьев - Виктора Януковича и его товарищей, они знают об этом все.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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