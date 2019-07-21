На Закарпатті на виборчих дільницях не вистачає кабінок і скриньок для голосування — Опора



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«У Береговому порушень не фіксували», - йдеться у повідомленні

Через недостатню кількість скриньок і кабінок поки черг на місцях не фіксували, - спостерігачі

На Закарпатті органи місцевого самоврядування не всі виборчі дільниці забезпечили достатньою кількістю кабінок і скриньок для голосування.

Про це повідомив координатор спостережень за виборами ГО Опора у Закарпатській області Ярослав Гулан, повідомляє Громадське.

«Через недостатню кількість скриньок і кабінок поки черг на місцях не фіксували», — зазначив Гулан.

До того ж, одну дільничну виборчу комісію №210508 у селі Глибокий Потік, що на окрузі №71 з центром у місті Тячів, відчинили на 12 хвилин пізніше. І саме там, за інформацією спостерігача Опори, є дві великі виборчі скриньки та одна маленька.

«У Береговому порушень не фіксували», - йдеться у повідомленні.

За словами спостерігачів, на виборчій дільниці №210668 двоє людей намагалися зайти в одну кабінку для голосування, але спостерігачі одразу ж це помітили та вивели чоловіка.

Також, як повідомив голова виборчої комісії на відповідній дільниці, загалом дев’ять людей змінили місце голосування. Вісім з яких — жителі Києва.

Нагадаємо, на 13.00 21 липня в Україні вже зафіксували понад 800 повідомлень про порушення на виборах.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.