  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Закарпатті на виборчих дільницях не вистачає кабінок і скриньок для голосування — Опора

    • Розсилка
    &laquo;У Береговому порушень не фіксували&raquo;, - йдеться у повідомленні - На Закарпатті на виборчих дільницях не вистачає кабінок і скриньок для голосування — Опора
    «У Береговому порушень не фіксували», - йдеться у повідомленні

    Через недостатню кількість скриньок і кабінок поки черг на місцях не фіксували, - спостерігачі

    На Закарпатті органи місцевого самоврядування не всі виборчі дільниці забезпечили достатньою кількістю кабінок і скриньок для голосування.

    Про це повідомив координатор спостережень за виборами ГО Опора у Закарпатській області Ярослав Гулан, повідомляє Громадське.

    «Через недостатню кількість скриньок і кабінок поки черг на місцях не фіксували», — зазначив Гулан.

    Читайте також

    До того ж, одну дільничну виборчу комісію №210508 у селі Глибокий Потік, що на окрузі №71 з центром у місті Тячів, відчинили на 12 хвилин пізніше. І саме там, за інформацією спостерігача Опори, є дві великі виборчі скриньки та одна маленька.

    «У Береговому порушень не фіксували», - йдеться у повідомленні.

    За словами спостерігачів, на виборчій дільниці №210668 двоє людей намагалися зайти в одну кабінку для голосування, але спостерігачі одразу ж це помітили та вивели чоловіка.

    Також, як повідомив голова виборчої комісії на відповідній дільниці, загалом дев’ять людей змінили місце голосування. Вісім з яких — жителі Києва.

    Нагадаємо, на 13.00 21 липня в Україні вже зафіксували понад 800 повідомлень про порушення на виборах.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

     Читайте також: 
    Читайте також
    вибори Закарпаття українці самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ