Голова НАЗК оцінив рівень корупції під час війни

корупціонер під час війни – це не просто шахрай, а воєнний злочинець і пособник ворога

«Корупція в воєнний час – це державна зрада»

У перші місяці після 24 лютого корупція в Україні була практично відсутня. Але після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини, частини Харківщини деякі, хто має доступ до суспільних ресурсів, отримали змогу повернутись до довоєнних корупційних практик. Національне антикорупційне бюро зараз веде справи з цього приводу. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«За моїми суб’єктивними оцінками, корупція зараз в рази менша, ніж була до активної фази війни. Бо корупціонер під час війни – це не просто шахрай, а воєнний злочинець і пособник ворога. Їх можна до колаборантів прирівняти. Корупція в воєнний час – це державна зрада», – сказав голова НАЗК.

Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання про звільнення та необхідність призначення нового генерального прокурора України, сказав: Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, попри те, що вона мусить вести війну проти країни-агресора Росії.

Нагадаємо, раніше працівники Держаного бюро розслідувань викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою. Встановлено, що зловмисники вирішили збагатитися коштом Збройних сил України.

Також раніше стало відомо, що ДБР спільно зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря.

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