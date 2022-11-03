Голова військової адміністрації Херсона розповіла, що буде з колаборантами після звільнення міста 

Деякі всерйоз повірили, що «Россия тут навсегда»…

Херсон однозначно буде звільнений найближчим часом у цьому році, і мешканці міста в це вірять. Після цього покарання за зраду дістануть всі колаборанти, які допомагали загарбникам. Про це у розмові з «Главкомом» сказала очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова.

«Основна більшість тих, хто повірив, що «Россия тут навсегда», вже переїхали на лівий берег. Але уся доказова база наразі є на кожного колаборанта (свідчення, відео-, аудіофіксації, документи з підписами), і всі ці люди обов’язково отримають покарання. Вони про це чудово знають», – наголосила Лугова.

Тим часом у Запорізькій області, більша частина якої є окупованою, людей, які хочуть виїхати зі «звільнених росіянами» територій останнім часом випускають дуже неквапливо. Отож рух на підконтрольну Україні територію через Василівку зараз практично припинений.

«Окупанти вигадали електронний реєстр, де люди мають зареєструватися, їх потім сканують від «А» до «Я» і випускають практично одиниці. Багато людей повертається у Херсон, бо не витримують стояти у черзі по 12-14 діб. Особливо якщо ти з немовлям на руках і харчуватися чимось треба. Тобто фактично йде прикриття «живим щитом». Ґвалтують і катують нашу бідну Херсонщину», – розповіла очільниця міської військової адміністрації Херсона.

Нагадаємо, окупанти вже зрозуміли, що не зможуть втримати окупований Херсон. Наразі є інформація, що російське військове командування доводить до Кремля безперспективність утримання Херсона, але там не можуть погодитися на відступ.

До слова, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації.