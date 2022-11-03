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Голова військової адміністрації Херсона розказала про вибір, який тепер стоїть перед окупантами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Голова військової адміністрації Херсона розказала про вибір, який тепер стоїть перед окупантами
Вороги або втечуть, або помруть 
фото з відкритих джерел

«Окупанти не планують просто так залишати місто» 

Окупанти вже зрозуміли, що не зможуть втримати окупований Херсон. Наразі є інформація, що російське військове командування доводить до Кремля безперспективність утримання Херсона, але там не можуть погодитися на відступ. Про це у розмові з «Главкомом» повідомила очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Військове командування – реалісти, на відміну від тих, хто керує у Кремлі. Нехай би вони приїхали сюди, наші партизани зустріли би цих кремлівських «зірок»! Ті з російських військовослужбовців, хто перебуває у Херсоні,  розуміють, що у них не так багато шляхів – або вони йдуть звідси, або йдуть у могилу. Іншого не буде», – каже Лугова.

Колаборант Володимир Сальдо Сальдо нещодавно заявив, що територія Херсонщини може бути затоплена через удари ЗСУ по Каховській греблі. Тому, мовляв, необхідно розширити зону «евакуації» на 15 км від Дніпра, що дозволить створити ешелоновану оборону, яка дасть можливість відбити напад українських збройних формувань.  

«На мою думку, окупанти не планують просто так залишати місто. Скоріш за все, вони планують вуличні бої. Перевдягаючись у цивільний одяг, вони нишпорять серед людей, підслуховують інформацію, де і хто перебуває. Понад усе, їх цікавить діяльність партизанського руху – групи «Жовта стрічка», бо вони бачать, як чітко і мітко діють наші херсонські патріоти. Але херсонці, спілкуючись з орками, доходять висновку, що ті і раді були б піти звідси і точно тут не зимувати, але є наказ стояти до останнього і дати бій. Окупанти психологічно дуже напружені і спати бояться лягти, бо очікують, що по них прилетить із «Хаймарсів». «Навіщо ми тут, навіщо взагалі ця війна», – є серед них і такі настрої. Але як будуть розвиватися події, найближчим часом побачимо», – розповіла Лугова. 

Нагадаємо, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації. 

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: війна місто наказ напад окупанти Херсон

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