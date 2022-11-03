Евакуація з Херсона. Голова військової адміністрації міста викрила брехню гауляйтера Сальдо

«Сальдо стверджує, що на лівий берег вже евакуювалося 70 тис. – це абсолютний абсурд»

Окупанти заявляють, що евакуювали на лівий берег Дніпра уже 70 тис. жителів Херсона, однак насправді ця цифра є у рази меншою. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявила очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова.

Чиновниця розповіла, що станом на 24 лютого цього року у Херсонській територіальній громаді проживало 333 тис. осіб. Після початку повномасштабного вторгнення Росії значна частина жителів міста виїхала.

«Ми бачили, як великий автомобільний караван щодня виїжджав з Херсона і бачимо, скільки автомобілів і яка кількість жителів залишилась у місті зараз. Місто стало як привид. До цієї депортації людей на правому березі залишалося менше 100 тис. – може, 70-80 тис. Коли гауляйтер Сальдо стверджує, що на лівий берег вже евакуювалося 70 тис. – це абсолютний абсурд, бо тоді у місті взагалі нікого би не залишилось. Насправді на «евакуацію» повелися десь 4-5 тис. херсонців», – зазначила Галина Лугова.

Очільниця міської військової адміністрації Херсона вважає, що окупанти депортують цивільних із правобережжя міста, аби потім використати їх як живий щит.

«Це все наші люди – українці. Ви не уявляєте, який був психологічний тиск та атмосфера у Херсоні, коли розсилалися sms-ки, що, мовляв, буде бомбардування, місто знищать, терміново збирайте речі… По кілька повідомлень таких за ніч приходило, що все – армагеддон, кінець світу, якщо ви не евакуюєтеся. Звісно, багато людей піддалися на ці провокації і погодилися на депортацію, ціль якої – потім прикритися нашими людьми як живим щитом, аби ЗСУ по них не стріляли», – сказала посадовиця.

Додамо, керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова також розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Як повідомлялося, жителі Херсона розповідають, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в окупованому Скадовську.

Відомо також, що окупаційна влада Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.