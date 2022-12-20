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Головне за ніч: «бавовна» у Чонгарі та вибухи на Харківщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: «бавовна» у Чонгарі та вибухи на Харківщині
Головні новини ночі 20 грудня
фото ілюстративне

Вночі, 20 грудня, у Харківській області пролунали потужні вибухи після яких спалахнула пожежа

«Главком» зібрав головні новини ночі 20 грудня. У тимчасово окупованому Чонгарі пролунали потужні вибухи, які не на жарт налякали росіян. Також цієї ночі неспокійно було і в Харківській області.

Вибухи у Чонгарі

На перешийку між Херсонської області та в Криму стався вибух. Про це повідомляють місцеві пабліки. У мережі увечері 19 грудня з’явилося відео з «бавовною» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.

За попередніми даними, завдано удару по колоні техніки, яка пересувалася там, в районі населеного пункту Чонгар.

Увага у відео використовується ненормативна лексика!

Пожежа на Харківщині

Вночі, 20 грудня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Варто зауважити, що повітряна тривога в області не оголошувалася.

За інформацією Telegram-каналів, після вибухів в Харківській області розпочалася пожежа.

Найгарячіша точка фронту

Головне за ніч: «бавовна» у Чонгарі та вибухи на Харківщині фото 1

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення. За його словами, окупанти постійно штурмують Бахмутський напрямок та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

«Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів», – розповів гарант.

Очільник держави зауважив, що у втрати Росії у війні проти України вже сягають майже 100 тис. чоловік.

Опалення у Києві

Головне за ніч: «бавовна» у Чонгарі та вибухи на Харківщині фото 2

У зв’язку із складною ситуацією в енергетиці, у Києві наразі без стабільного електропостачання 10 котелень. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці», – написав Кличко.

За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Як працюватимуть банки у новорічні дні

Головне за ніч: «бавовна» у Чонгарі та вибухи на Харківщині фото 3

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) НБУ і порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року і на початку 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з графіком регулятора, 30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

Водночас 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

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Теги: пожежа вибух окупанти президент втрати відео Бахмут

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