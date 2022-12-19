В окупованому Чонгарі пролунали вибухи. Росіяни панікують (відео)

В окупованому Криму в районі Чонгара пролунали вибухи

Росіяни у тимчасово окупованому Криму панікують, після вибухів на Перекопському перешийку

На перешийку між Херсонської області та в Криму стався вибух. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У мережі увечері 19 грудня з’явилося відео з «бавовною» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.

За попередніми даними, завдано удару по колоні техніки, яка пересувалася там, в районі населеного пункту Чонгар.

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Офіційного підтвердження інформації про «бавовну» наразі немає, проте вибухи дуже налякали росіян.

Увага у відео використовується ненормативна лексика!

Нагадаємо, триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136», 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.