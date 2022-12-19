Залужний відреагував на новий каральний закон для ЗСУ (відео)

Залужний просить Зеленського підписати закон

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав резонансний закон щодо посилення покарання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої позиції чи відмовилися від виконання бойових наказів. Про це він написав у Telegram.

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«Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – йдеться в повідомленні.

Залужний наголосив, що армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а «відмовники» можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо.

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«Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути», – додав він.

Крім того, Залужний зазначив, що командири так само нестимуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність.

«В умовах війни потрібні швидкі дієві рішення. І разом наближати перемогу», – підсумував головнокомандувач.

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Нагадаємо, що петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тис потрібних голосів.

Цей законопроєкт був проголосований у Верховній Раді 13 грудня. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».