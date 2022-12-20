Частина киян можуть залишитися без тепла через проблеми зі світлом – Кличко

Майже 150 будинків у Києві можуть залишитися без тепла

Перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста

У зв’язку із складною ситуацією в енергетиці, у Києві наразі без стабільного електропостачання 10 котелень. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці», – написав Кличко.

За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

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Мер також зазначив, що енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі. Окрім цього, в столиці розгорнуть додаткові пункти обігріву.

Адреси пунктів обігріву у Києві:

Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б

Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район

Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.

Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район

Школа №82, вул. Шпака, 4

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська 10-12

Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А

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Солом’янський район

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа № 64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами:

вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Нагадаємо, у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин.

Зазначимо, 16 грудня внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.