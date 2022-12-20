Частина киян можуть залишитися без тепла через проблеми зі світлом – Кличко
Перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста
У зв’язку із складною ситуацією в енергетиці, у Києві наразі без стабільного електропостачання 10 котелень. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці», – написав Кличко.
За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.
Мер також зазначив, що енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі. Окрім цього, в столиці розгорнуть додаткові пункти обігріву.
Адреси пунктів обігріву у Києві:
Дарницький район
Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район
Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8
Шевченківський район
Школа №82, вул. Шпака, 4
Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
Школа №102, вул. Шулявська 10-12
Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район
Школа №69, вул. Донецька, 25
Школа № 64, вул. Ушинського, 32
Школа №43, вул. Преображенська, 17
Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами:
вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
Нагадаємо, у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин.
Зазначимо, 16 грудня внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.
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