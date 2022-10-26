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США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams

Альона Боженко
glavcom.ua
США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams
Україна отримала перші комплекси Nasams
фото ілюстративне

Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети

США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс, пише Defense News.

«Ми щойно поставили два комплекси Nasams. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні», – сказав глава компанії.

За словами Хейєса, Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети.

«Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою класу «повітря-повітря» середньої дальності і може збивати все в небі: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів», – додав Хейєс.

Nasamsнорвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Його головне призначення – боротьба з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Експерти зазначають, що для того, щоб закрити небо над містом розміром із Київ, потрібно два-три NASAMS чи Iris-T.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.

Теги: розробка повітря Україна

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