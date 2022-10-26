США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams

Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети

США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс, пише Defense News.

«Ми щойно поставили два комплекси Nasams. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні», – сказав глава компанії.

За словами Хейєса, Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети.

«Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою класу «повітря-повітря» середньої дальності і може збивати все в небі: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів», – додав Хейєс.

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Його головне призначення – боротьба з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Експерти зазначають, що для того, щоб закрити небо над містом розміром із Київ, потрібно два-три NASAMS чи Iris-T.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.