США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams
Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети
США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс, пише Defense News.
«Ми щойно поставили два комплекси Nasams. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні», – сказав глава компанії.
За словами Хейєса, Nasams може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети.
«Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою класу «повітря-повітря» середньої дальності і може збивати все в небі: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів», – додав Хейєс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.
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