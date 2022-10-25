Ізраїль передасть США докази, щодо використання іранських дронів на території України

Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БПЛА «Герань-2» та іранські Shahed-136 ідентичні

Президент Ізраїлю Ісаак Херцог надасть офіційним особам США докази, які засвідчують, що іранські безпілотники використовуються Росією в боях в Україні. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Іранська зброя відіграє ключову роль у дестабілізації нашого світу, і міжнародне співтовариство має винести з цього уроки зараз і в майбутньому», – сказав Херцог.

Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БПЛА «Герань-2» та іранські Shahed-136 ідентичні. Результати президент Ізраїлю представить Байдену.

У заяві офісу Херцога йдеться, що президент поділиться зображеннями, оціненими Ізраїлем, які показують схожість між безпілотниками, збитими в Україні, та частинами, випробуваними в Ірані у грудні 2021 року та представленими на виставці в Ірані у 2014 році.

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію, повідомили в його офісі.

Варто зауважити, що Херцог вже провів переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час візиту до Вашингтона. Блінкен на початку зустрічі з Герцогом сказав, що США та Ізраїль «разом протистоять небезпечним, дестабілізуючим діям, які чинить Іран».

«Надання Іраном безпілотників Росії для подальшої агресії проти України та українського народу показує жахливі результати на місцях в Україні», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.